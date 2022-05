Russische Inna over uitblijven verwacht statement Poetin: ‘Oost-Europeanen houden meer van verrassingen’

Pertijs verhuisde in 2008 samen met haar Nederlandse man Ivo en haar toen zesjarige zoon vanuit Moskou naar Hoeven, omdat het gezin zich in Rusland niet meer veilig voelde. Ze ging nooit meer terug, bang om opgepakt te worden en bang om om haar moeder, die nog in Rusland woont, in gevaar te brengen. Wel demonstreerde ze vanuit Nederland de afgelopen jaren tegen het regime van Poetin, onder meer na de inval van Rusland op de Krim in 2014 en na het neerhalen van de MH-17 later dat jaar.