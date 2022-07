Rucphen zoekt een passende naam voor nieuw zwembad; ‘een die minstens veertig jaar aan de gevel blijft hangen’

Juffrouw Lianne uit Oud Gastel na 44 jaar met pensioen: 'Kinderen van oud-leerlingen in de klas gehad’

OUD GASTEL - Als je 44 jaar op dezelfde school werkt, ontkom je er niet aan dat je soms kinderen van oud-leerlingen in de klas krijgt. Dat is ‘juffrouw Lianne’ van basisschool De Linde uit Oud Gastel dan ook regelmatig overkomen. Ze is vrijdag met pensioen gegaan.

15 juli