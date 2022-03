Rucphen verdedigt haar nationale titel tegelwippen

Hoewel eervol is het geen strijd op leven en dood. De organisatie, in handen van activatiebureau Frank Lee en collectief Dus Wat Gaan Wij Doen, streeft een gemeenschappelijk doel na namelijk Nederland klimaatadaptief en biodivers maken. Daar draagt het vervangen van tegels door gras, bloemperken, bomen en geveltuinen aan bij.

Achtertuinen

Uit onderzoek blijkt dat veel stedelijke wijken versteend zijn en bij extreem weer onder water lopen. Ook in particuliere voor- en achtertuinen valt nog veel winst te halen. Ongeveer de helft van het Nederlandse tuinoppervlak is versteend.

Het tegelwippen draagt bij een de bewustwording van het effect van vergroening en een betere afwatering. Rucphen won de Gouden Tegel omdat per inwoners de meeste tegels gewipt werden. Wethouder René Lazeroms wil die prijs nog wel een keer: ,,Die winst smaakt natuurlijk naar meer. Ook dit jaar bekijken we bij alles wat we doen of er meer ruimte is voor groen.’’