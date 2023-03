Rucphen Schoon: te beginnen met Schijf Schoon

SCHIJF - Rucphen Schoon was maandag Schijf Schoon. Daar gaf wethouder Martijn Gijzen het startsein voor het afvalproject. De komende twee maanden wordt ingezet op het thema ‘afval is grondstof en geen zwerfafval.’

De aftrap was op daltonschool De Vindpaats in Schijf, waar de leerlingen deze week rekenen en taal inruilen voor afvallessen en workshops met duurzaamheidsadviseurs Jolanda Jochems en Ronald Reinhoudt.

Op de eerste dag staat ook de grondstoffenbus van Saver voor de deur van de school. Op een mooi moment, want Rucphen is juist dit jaar overgestapt op Saver als afvalinzamelaar. Daarom is ook Saver-directeur Pascal de Klerk bij het startschot van het afvalproject aanwezig.

Gijzen en De Klerk zijn beiden goed te spreken over de eerste weken, waarin de kliko's door Saver worden opgehaald. ,,Het aantal telefoontjes neemt zienderogen af’’, weet de wethouder, ,,Eerst is het een zoekplaatje welke container op welk moment aan straat moet worden gezet, maar nu we twee maanden verder zijn, raken mensen eraan gewend. Zelf gebruik ik de afvalwijzer-app, die me steeds herinnert aan de ophaalroutes. Kan 'm iedereen aanraden.’’

Over de Rucphense overstap van het grondstoffencentrum Etten-Leur naar het Saver-grondstoffencentrum op de grens van Halderberge en Roosendaal zijn al helemaal geen klachten bekend. ,,Dat is soepeltjes verlopen’’, weet Gijzen. En de Saver-directeur: ,,Voor mij als inwoner van Zegge ideaal. Het grondstoffencentrum zit bij ons op de hoek.’’

Complimenten zijn er in Schijf voor de educatieve bus van Saver. ,,We hebben de oude SRV-wagen ingeruild voor deze gloednieuwe bus. Voorzien van milieuspelletjes en groot scherm voor presentaties.’’ Spelenderwijs leren over afval scheiden, dat leren de kinderen uit Schijf deze week in de bus en in het klaslokaal.

De afvaltbus reist volgende week door St. Martinusschool in Rucphen en Het Palet. Op vrijdag 17 maart doen vijf scholen mee aan de opschoondag.