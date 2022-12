Rucphen laat inwoners niet in de kou staan; verzoek aan dorpshuizen om extra open te gaan in weekenden

Avondje vuurwerk in Roosendaal in plaats van de kachel. ‘Elke knal telt’

ROOSENDAAL- Het was kiezen tussen de kachel en het vuurwerk, maar die laatste leek zaterdagavond toch gewonnen te hebben in Roosendaal. Tijdens de jaarlijkse vuurwerkshow van vuurwerkverkoper Vesta in de Zwaaikom, kwamen de mooiste creaties voorbij. Maar wie dezelfde knallen tijdens de jaarwisseling wilt afsteken, zal snel moeten wezen.

18 december