Rucphen krijgt achterstanden statushouders niet weggewerkt: ‘We kijken ook naar flexwonen’

Vraag naar woningen na tien jaar stilstand in Schijf lijkt groot: De Berg krijgt in 2023 eerste huizen

SCHIJF - Als het aan politiek Rucphen ligt, worden de negen nieuwe woningen in het bouwplan De Berg in Schijf eerst voorgelegd aan de eigen inwoners. De gemeente wil hierover in overleg met de ontwikkelende partijen.

9 november