Roosendaler heeft telefoon ruim maand nadat straatrovers worden gepakt eindelijk terug: ‘Missie afgerond’

De Kwestie Lezers gunnen personeel Amphia en Bravis 15% salarisver­ho­ging, maar wie gaat dat betalen?

BREDA/ROOSENDAAL - Is een salarisverhoging van maximaal 15 procent passend voor ziekenhuispersoneel? Dat was De Kwestie. Sommige lezers vrezen een hogere zorgpremie, maar de sympathie voor Amphia en Bravis is groot. ,,Deze mensen verdienen het gewoon", is een van de reacties.