Roosendaler (18) gewond bij schietpartij bij tramhalte in Den Haag

Een 18-jarige man uit Roosendaal is maandagmiddag gewond geraakt bij een schietpartij in Den Haag. Op de Melis Stokezijde werd het slachtoffer in zijn been is geschoten. Na behandeling in het ziekenhuis is hij inmiddels weer thuis.