Roosendaalse zangeres Julia droomt van scoren met eigen werk: ‘Ik ga fucking groot worden!’

Op 9 juni verzorgt ze als Julia Adriana haar eindexamenoptreden, in Bird, die prachtige jazzclub in Rotterdam. ,,Daar ga je zien dat ik ben thuisgekomen. Ik zing er met mijn vijfkoppige band, plus strijkers en backing vocalisten. Ook zing ik, alleen met mijn gitaar, songs met mijn eigen verhaal. Over hoe ik me voelde toen ik jong was, hoe ik onder druk opereer, maar ook over de liefde. Veel gaat over mij, maar ik hoop dat ook anderen zich daar in kunnen vinden.’’