Roosendaalse vrijwilligers in het zonnetje gezet in de Kring: ‘Het échte vrijwilligerswerk kan eindelijk weer beginnen’

ROOSENDAAL - ,,We zijn er vooral om weer eens even bij te praten.” Pim van den Berg, vrijwilliger bij stichting T-plein, vermaakt zich opperbest op het jaarlijkse Vrijwilligersfeest in de Kring. Wederom georganiseerd door Roosendaal voor Elkaar.

Het is een jarenlange traditie: het in het zonnetje zetten van Roosendaalse vrijwilligers in de Kring. Met een hapje, een drankje en vooral: erkenning. Gijs Bullens, bestuurder van Social Klus en verantwoordelijk voor Roosendaal voor Elkaar. ,,Het is van groot belang dat we onze vrijwilligers laten zien dat we ze waarderen, want zonder kunnen we immers niet.”

Het belang van vrijwilligers

Een onderwerp waar vrijwilligers Ismène Elbers en Charlotte Derksen ook verwoed over discussiëren. ,,Er zijn te weinig jongeren die vrijwilligen en dat kunnen we onszelf aanrekenen vindt Charlotte. We zouden onze kinderen van jongs af aan kunnen opvoeden met het belang van vrijwilligen. Want belangrijk is het, volgens vriendin Ismène: ,,moet je maar eens een school bedenken zonder ouders die vrijwilligen.” De dames pleiten voor meer bewustzijn op scholen en misschien zelfs wel een systeem waarbij vrijwilliger zijn beloond wordt. ,,Dat het wat doet voor je cv, bijvoorbeeld.”

Masker

Dat was niet het enige serieuze gesprek dat plaatsvond in de kring. Ouders Silvia en Jeroen Wouters werden tot tranen geroerd tijdens het plenaire gedeelte van de middag. Dré Moerings beklom namelijk het podium en vroeg aandacht voor autisme en het belang van vrijwilligers die hier een rol in willen spelen. ,,Onze dochter heeft ook autisme, en zoveel van wat Dré zei klonk bekend, we dachten: hém moeten we aanspreken.”

Dré pleitte dan voor meer vrijwilligers, zelf is hij ook actief. ,,Als onderdeel van mijn Wajong-uitkering werk ik twee dagen in de week bij Hellemons fietsen.” Daar houdt het niet bij op, Dré is zelfs bezig met opzetten van een activiteitenavond voor mensen met autisme en een normaal tot hoog iq in het Dijksteeke. ,,Ik wil iets organiseren voor mensen met autisme, zodat ze tenminste één avond niet hun masker op hoeven te zetten.”

M&M’s

Naast de frietkar, de hapjes en drankjes, was er dus ook nog een gezamenlijk gedeelte in de theaterzaal. Sebastiaan Waegemaekers, bekend van Roosendaals theaterduo Sebas & Wes, schotelde de vrijwilligers een uur lang een interactieve show voor. ,,Ik stak een beetje de draak met het feit dat dit mijn eerste keer was. Alsof ik gegoogeld had wat er nodig was voor een leuk vrijwilligersfeestje.”

Zodoende deelde hij een zak M&M’s uit onder de honderden bezoekers. ,,Die dobbelsteen met microfoon had wel wat, het was tenminste lekker interactief”, zei voorzitter van stichting T-plein Ruud van Osta achteraf. Maar voor hem begon de middag pas écht na die voordracht. ,,Nu kan ik iedereen weer even spreken en me voorbereiden op dat het échte vrijwilligerswerk eindelijk weer kan beginnen.”