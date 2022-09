Roosendaalse schrijfster Saskia van den Brand heeft een hoofd vol verhalen: ‘Spelen met taal is leuk’

Scooterrij­der raakt gewond bij botsing met auto in Roosendaal

ROOSENDAAL - Een scooterrijder is woensdagmiddag in Roosendaal gewond geraakt bij een botsing met een auto. Dat gebeurde op de kruising van de Gastelseweg met de Smoorstraat. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

