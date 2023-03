Roosendaalse Lijst ziet mogelijkheden voor voorstellingen openluchttheater Vrouwenhof

poll Hondenpen­si­ons bomvol dit jaar: ‘Je moet een jaar tevoren reserveren’

Vakantie geboekt in mei en nog pension regelen voor de hond? Vergeet het maar. Hondenpensions zitten vol, bomvol. En niet alleen in de meivakantie, ook in andere vakanties is er vaak geen plekje meer te krijgen. ,,Wij zijn al aan het plannen in 2024.”