Roosendaalse Bevrijdingsfestival keert terug

Een vierde editie kon niet uitblijven na het succes van de eerdere jaren. Bovendien is het vieren van de vrijheid dit jaar relevanter dan ooit. ,,Beelden van zo'n 2200 kilometer verderop spreken op het moment boekdelen“, schrijft de organisatie op haar website. ,,Daarom vinden wij, de organisatie van Bevrijdingsfestival 2022, het extra belangrijk dat we deze vrijheid, die wij in dit land hebben, moeten vieren. Omdat het weer kan én omdat het dus niet zo vanzelfsprekend is als men soms denkt.”