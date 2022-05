Roosendaals Hotel Tongerlo in historisch perspectief

ROOSENDAAL - Wat hebben in Roosendaal de firma De Jong-Marneth van Mantelmagazijn De Vlijt en de supermarkt Edah gemeen? En wat doet de firma M.J. de Bruijn, die in luxe lederwaren en campingartikelen deed, in dit verhaal?

Ze waren alle gevestigd in het pand Bloemenmarkt 2, tegenwoordig weer bekend als Hotel Tongerlo. Het zijn enkele details uit een nieuwe brochure over Roosendaalse monumenten. Een nieuw boekje in een serie waarvan het eerste deel in de jaren '70 is uitgegeven. Dat ging over het oude raadhuis aan de Markt.

Norbertus College

,,Roosendaal is rijker aan monumenten dan u zult vermoeden”, opende stadshistoricus Joss Hopstaken de presentatie in Hotel Tongerlo. Het boekje dat hij over dit hotel schreef, is deel 16, maar er zitten er nog heel wat in de pen. Te denken valt aan het Norbertus College en het monumentale NS-station.

Volledig scherm Wethouder Toine Theunis (li) krijgt het eerste boekje over Bloemenmarkt 2 te Roosendaal uit handen van stadshistoricus Joss Hopstaken. © Henk den Ridder

De klad kwam enigszins in de serie toen het gemeentearchief overging naar het regionaal archief. ,,De boel viel toen even stil, maar is later weer opgepakt. Oude brochures zijn geactualiseerd en opgeknapt en nieuwe boekjes zijn geschreven", zei Hopstaken. ,,Zoals over Bloemenmarkt 2. Vroeger de Varkensmarkt. Een heel interessante plek hier. Wist u dat hier vroeger een watertje langs liep?”

Wethouder Toine Theunis nam de nieuwste brochure in ontvangst. Een van zijn laatste optredens als wethouder, want volgende week donderdag neemt hij afscheid. ,,Daarna heb ik volop tijd om de serie te lezen. We hebben inderdaad heel wat monumenten in Roosendaal en elk monument heeft zijn geschiedenis.”

Volledig scherm Gezicht op de Varkensmarkt in Roosendaal in 1907. Prentbriefkaart van Uitgeverij Nauta Velsen. Tussen het huidige hotel en de St. Jan staat nog een klein huis. © Henk den Ridder

Kees Veraart van Hotel Tongerlo vertelde dat hij het pand sinds 2016 gebruikt en het samen met zoon Corné in 2020 kocht. Bloemenmarkt 2 was tot 1989 als winkel in gebruik, laatstelijk door de firma De Bruijn die ook sportkleding verkocht. Na 1989 stond het tien jaar leeg. De familie Coppens kocht het pand in 1999 en opende er na een grondige verbouwing in 2001 een hotel met veertien tweepersoons en vier eenpersoonskamers.

De zestien brochures zijn gratis verkrijgbaar bij onder meer de VVV aan de Markt en in het Tongerlohuys.