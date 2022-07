Roosendaals festival Op de Grens nu eindelijk in volle omvang

Namelijk een festival voor mensen die niet elke week of elke maand ‘het theater’ bezoeken. ,,Mensen die niet in aanraking komen met dans, muziek, toneel en andere podiumkunsten", zegt voorzitter Ben Cartens van de stichting Op de Grens.

Grote cabaretiers

Waarom een theaterfestival organiseren voor mensen voor wie het theater iets bijzonders, misschien wel iets elitairs is? De theaters zitten toch best vol? ,,Zeker niet altijd. Ja, bij de grote cabaretiers wel. Maar ik ga vaak naar bijvoorbeeld toneel en daar is nog heel veel winst te behalen. Bovendien zijn het vaak dezelfde mensen die je in het theater tegenkomst", zegt Ad Paantjens, de artistiek leider van Op de Grens.

Volledig scherm Oscar Kocken en Patrick Nederkoorn speelden vorig jaar Zomaargasten. © De Kring

Het kan anders. Zo kwamen er bij de voorstellingen over RBC van Drie Maal Plankenkoorts, waar Paantjens deel van uitmaakt, veel RBC-aanhangers naar De Kring, voor wie het theater niet zo vanzelfsprekend is. Geldt bijvoorbeeld ook voor het Wielercafé van het Wielerplatform Roosendaal in De Kring. Ook toen kwam er veel ‘nieuw publiek’ naar het theater.

,,Roosendaal heeft best veel festivals, maar vooral muziekfestivals. Voor de theaterliefhebber was er geen festival. In onze eerste opzet wilden we het festival om de twee jaar houden. Maar de reacties in 2019 waren zó leuk. Toen kwam het idee om het festival elk jaar te houden en om het groter van opzet te maken. Dat wilden we ook doen, maar in 2021 was er een aangepaste corona-editie", zegt Ad Paantjens.

In de weg staan

Nu lijkt niets het festival in de weg te staan voor een organisatie zoals die bedoeld is. Een afwisseling en compact festival op en rond de Markt. Met voorstellingen op het podium, in het café en gewoon op straat. Er is een stichting opgericht waarin naast initiator Drie Maal Plankenkoorts theater De Kring en Citymarketing Roosendaal zitting hebben. Het is de bedoeling van Op de Grens een topevenement van de stad te maken.

Volledig scherm Solo-voorstelling Oma van Janna Handgraaf. Die jaar geleden op festival Op de Grens. © peter van trijen/pix4profs

Op de Grens. Welke grens? Paantjens: ,,We zijn een grensgemeente, dus er komen ook Vlaamse theatermakers. De voorstellingen mogen op de grens zijn, mogen de mensen prikkelen. En de makers van de voorstellingen staan op de grens tussen hun opleiding en een mooie carrière.” Deze jonge makers zijn vaak blij dat ze kunnen spelen, want de programma's van de theaters zitten bomvol met talloze inhaalvoorstellingen.

Tickets

Het programma moet over een paar weken rond zijn. Kaartjes voor één voorstelling kosten 7,50 euro. Passe-partouts 20 euro. Zie ook fodg.nl.