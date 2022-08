Roosendaal weer ietsje meer studentenstad met een eigen introfestival

Aardig Stout of Eigen wijzen: keuze te over op Speciaal­bier­fes­ti­val in Hoeven

HOEVEN - Blondjes, stouts, IPA’s of fruitbieren: volop keuze tijdens het Speciaalbierfestival in Hoeven. Zaterdag verzamelden liefhebbers zich in de binnentuin van Klooster Bovendonk om verschillende biertjes te proeven.

7 augustus