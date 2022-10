Roosendaal mag 4400 woningen bouwen, maar heeft er 10.000 nodig: ‘Er ligt een mega-opgave’

Zorgen over verbouwing Van Oor­schot-pand: ‘Zijn vaker architecto­ni­sche dwalingen in stad geweest’

ROOSENDAAL - In het beeldbepalende Van Oorschot Mode-gebouw in Roosendaal komen 25 appartementen. Maar waarom zou je hier dan een extra etage op plaatsen die helemaal niet past in de Dokter Brabersstraat? Dat wil de Roosendaalse raad wel eens weten.

16 oktober