Roosendaal loopt blauwtje bij groene scooters: Go Sharing heeft geen trek in terugkeer

vierde klasse B BSC heeft buit nog niet binnen na nederlaag tegen Rimboe: ‘Het gaat ons louter nog om het kampioen­schap’

BSC is er nog niet in geslaagd om de titel in 4B te pakken. De formatie van Bas Antens verloor met 2-1 van Rimboe en moet het kampioensfeest minstens een week uitstellen. Dan is een overwinning op Achtmaal voldoende om de competitie winnend af te sluiten.