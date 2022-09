Roosendaal krijgt ruim 2,3 miljoen euro om leegstaand winkelgebied op te kalefateren

Column Vuelta had verzwolgen dorp Nieuw Gastel terug op de kaart kunnen zetten

Ik denk niet dat iemand in Spanje er een sangriaatje meer van gaat drinken, maar afgelopen zondag hoorde ik nogal eens dat de passage van de Vuelta mijn verblijfsdorp ‘op de kaart’ heeft gezet. Thuis heb ik er de Bosatlas op nageslagen. Geen paniek mensen: Stampersgat stond er al in, staat er nog steeds in.

25 augustus