Roosendaal biedt minder restafval aan en krijgt de complimenten van de wethouder

Wethouder Klaar Koenraad is daar tevreden over. ,,Mijn complimenten aan de inwoners van Roosendaal. Toen we overgingen op één keer in de vier weken restafval inzamelen, was dat nogal een ding. Maar het gaat goed”, zegt de wethouder van GroenLinks.

Uit de cijfers die ze deze week presenteerde, blijkt dat er in Roosendaal 27.308 adressen zijn die hun restafval in een bovengrondse container aanbieden en 7791 die het in een container onder de grond mikken. In 2022 heeft Saver in totaal 215.000 keer een restafvalcontainer geleegd in de gemeente. Het gebruik van de kliko neemt wel sterk af. Want de cijfers van bijvoorbeeld 2019 zijn dat Saver in dat jaar 344.000 keer een grijze bak in de vuilniswagen leegkiepte.

Lange rijen bij de milieustraat Roosendaal-Halderberge op Borchwerf in april 2020.

Ondergrondse afvalcontainer

Het aantal afvalzakken van 60 en van 30 liter dat in de ondergrondse afvalcontainer verdwijnt, neemt daarentegen wel iets toe. In 2019 gooide de Roosendaler 350.000 zakken in de ondergrondse bak en dat gebeurde vorig jaar 357.000 keer.

Sinds maart 2020 wordt huishoudelijk restafval eens per vier weken ingezameld. Maar juist in die maand brak corona uit. Wethouder Koenraad: ,,In de coronatijd gooiden we meer weg. Iedereen ruimde de zolder en de schuur op. Er was heel veel restafval en bij het grondstoffencentrum stonden in die periode lange rijen.”

Hoogbouw

Wethouder Klaar Koenraad verwacht dat de hoeveelheid restafval verder zakt, nu er bij hoogbouw ook aparte containers voor groen gft-e-afval komen. ,,Mensen in flats hoeven etensresten niet meer in de zak voor restafval te gooien. De zakken worden daardoor minder zwaar, want gft-e-afval (groente, fruit, tuin en etenswaren) weegt veel. Bovendien blijft het restafval droger, dus stinkt het minder.” De gemeente heeft handige gft-e-afvalbakjes voor op het aanrecht beschikbaar.