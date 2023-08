Roosendaal begroet studenten: ‘Dit is óók een stad voor jullie’

Maar Roosendaal heeft studenten echt wel wat te bieden, merken zeshonderd eerstejaars van Ad-Academie (Associate degree hbo) en Curio (mbo) donderdag. De scholen hebben een heel introductieprogramma bedacht om de eerstejaars kennis te laten maken met Roosendaal én met elkaar.

Met natuurlijk de onvermijdelijke speurtocht door de stad. Die leidt uiteindelijk naar containerbar Spot aan de Oostelijke Havendijk. Daar hebben Koen Vaas en Jeroen Klein van Spot onder de titel INTROOsendaal een compleet festival samengesteld voor de nieuwkomers.

Het Urban Sports Park hiernaast is echt iets heel bijzonders Koen Vaas, Spot

,,Roosendaal is óók een stad voor jullie, dat willen we hiermee juist uitstralen. Extra leuk dat dat op deze plek plaatsvindt, in een deel van de stad waar heel veel gebeurt. Het Urban Sports Park hiernaast is echt iets heel bijzonders, daar mag Roosendaal wel wat meer mee naar buiten treden”, vindt Koen Vaas van Spot.

Op het podium staan MC Reely & Bad Berry, op de dansgrond ervoor een handjevol eerstejaars. ,,Dit was het eind van het programma. Vanmiddag stonden hier zeshonderd studenten”, zegt Vaas. Die komen wellicht later op de avond weer terug met vrienden en vriendinnen want het programma is veelbelovend met namen als Vunzige Deuntjes Soundsystem en als afsluiter Dave Roelvink.

Alleen maar geregend

Van de speurtocht hebben Stijn Klaassen (20) uit Breda en Kamil Perz (20) uit Steenbergen maar afgezien. Kamil, die op AD-Academie Management gaat studeren: ,,Nee joh, het heeft alleen maar geregend. Daar ga ik echt niet in lopen. Wat we de hele dag gedaan hebben? Bier drinken, natuurlijk. Ik ken Roosendaal trouwens al, want ik heb hier ook mbo gedaan.”

Ik denk dat in Roosendaal straks gewoon naar school ga, maar voor uitgaan zal ik wel in Breda blijven Stijn Klaassen, , student AD-Academie

Voor Stijn, die Bedrijfskunde gaat doen, is Roosendaal wel nieuw. ,,We hebben wel gezellig op het terras gezeten op de Markt. Wat me aan Roosendaal vooral opviel was natuurlijk de kermis. Maar verder denk ik dat in Roosendaal straks gewoon naar school ga, maar voor uitgaan zal ik wel in Breda blijven. Dat neemt niet weg dat deze introductiedag wel een hele leuke manier was om medestudenten te leren kennen.”