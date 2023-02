Rijks Ambtenaren Carnaval Roosendaal denken weer aan ouderen en zieken

Roosenda­ler (28) opgepakt voor bedreigen buschauf­feur in Et­ten-Leur

ETTEN-LEUR - Een 28-jarige man uit Roosendaal is maandagavond aangehouden op verdenking van het bedreigen van een buschauffeur in Etten-Leur. Ook in de cel bleef de man zich misdragen en bleek hij onder invloed.

31 januari