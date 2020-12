Riet (90) had nog twee weken te leven, maar viert halfjaar later 65-jarig huwelijk met Dick (89): ‘Onze band is alleen maar sterker geworden’

Dat ook in de donkerste dagen licht te vinden valt, weet het echtpaar al heel lang. Ze ontmoeten elkaar middenin de Tweede Wereldoorlog, als ze 12 en 13 jaar oud zijn en in Den Haag opgroeien. ,,We zaten in de kerk”, weet Riet nog. ,,Zijn familie zat achter ons, maar aan onze kant stak een haak door de bank heen. Toen mijn vader zich omdraaide, scheurde er een winkelhaak in zijn pak. Zij boden aan om dat te laten maken, en zo raakten we in gesprek.”