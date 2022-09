Richard Pertijs brengt duet uit met in 2006 overleden zanger Rini Valentijn

Drie wagens branden compleet uit op Majoppe­veld: ‘Afscheid nemen van eerste bestelbus’

ROOSENDAAL - Drie zwartgeblakerde wagens, gesmolten banden, een dashboard waarop niets meer herkenbaar is en gesprongen ruiten. Dat is het resultaat van de brand die zondagnacht woedde op industrieterrein Majoppeveld in Roosendaal.

