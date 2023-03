Rex pakt Dorpenomloop mee om zijn ‘eerste grote profkoers’ te winnen: ‘Laat de Vlaamse klassiekers maar komen’

Het was op zichzelf al een aardig plaatje. Het erepodium van de 47ste Dorpenomloop Rucphen werd gisteren gevuld door de drie grote Belgische wielerformatie. Intermarché Circus Wanty als winnaar in het midden. Lotto Dstny op plek twee en Soudal Quick Step op drie.

Alleen de namen van de renners zullen het grote publiek weinig zeggen. Laurenz Rex won voor Gianluca Pollefliet en Andrea Raccagni. Op dit moment nog onbekend dan. In de winderige Dorpenomloop kwamen ze namelijk in actie voor de opleidingsteams van de drie Belgische World Tour-formaties. Alleen Rex is al een behoorlijke stap verder. De man uit het in het Duitstalige deel van België gelegen dorpje Raeren is bezig aan zijn derde jaar in de hoofdmacht van Intermarché. ,,Reglementair mocht ik vandaag voor een keer ‘naar beneden’ meerijden met het opleidingsteam.”

Dat verklaarde veel, zo mogelijk alles over de finale en afloop van de Dorpenomloop. De koers was al zo’n 160 kilometer stevig onderweg, toen Rex met nog een kleine 20 kilometer te gaan in Sint Willebrord de aanval koos.

Verrassend

,,Dat was dus de bedoeling”, grijnsde de 23-jarige Belg na afloop. ,,Ik zou weg proberen te springen in een klein groepje.” Landgenoot Pollefliet (21) en de Italiaan Raccagni (19) reageerden op zijn uitval. ,,Voor mij was het wel verrassend dat we plots met zijn drieën voorop reden”, bekende Pollefliet. ,,Ik was eigenlijk niet van plan om aan te gaan vallen. Ik gokte meer op mijn sprint.”

Met de felle wind op kop langs de A58 nam Rex direct het commando. Pollefliet: ,,Overnemen riep hij. Daarna was er voor mij geen weg meer terug.” De drie zagen kans een gat te slaan van 45 seconden. Mede geholpen door een grote valpartij bij het achtervolgende peloton, hadden ze al snel gewonnen spel. In de eindspurt maakte Rex het karwei vervolgens gedecideerd af. Iets was Pollefliet al gevreesd had. ,,Ik heb samen met hem getraind in Spanje. Ik weet ook hoe snel hij is, en op het einde was ik ook nog eens redelijke choco. Laurenz had nog zoveel power over.”

Parijs - Roubaix

Rex hoorde het glunderend aan. ,,De laatste twintig kilometer reden we echt hard. Met alle profkoersen die ik al in de benen heb, kan ik me beter herstellen. Vandaar.” Voor de Belg is de Dorpenomloop ‘de eerste grote profkoers’ die hij wint. Hij droomt van nog meer. ,,Van de Vlaamse klassiekers vooral. Wind, slecht weer, koud, een sprintje op het einde. Laat maar komen”, zegt de man die vooral Parijs-Roubaix hoog op zijn verlanglijstje heeft staan.

Valpartij

In het peloton kwamen de West-Brabanders Kevin Reuvers, Roan Konings, Jaap Roelen en Lars Hohmann min of meer teleurgesteld over de streep. Hohmann en Roelen waren betrokken bij de valpartij op veertien kilometer van de meet en konden daardoor een streep zetten door al hun plannen. ,,Ik ben nog een minuut blijven staan omdat ik bang was dat er iets met rug niet goed was. Het verwondert me dat ik terug kon komen in de grote groep”, zei sprinter Hohmann (22ste). ,,Dat geeft al aan dat er achter die drie niet hard meer werd gereden”, concludeerde aanvaller Roelen (24ste).

Reuvers en Konings werden al vroeg in de koers getroffen door tegenslag, waardoor ze de nodige energie verspeelden om terug vooraan te komen. Konings (16de) kon uiteindelijk niet de sprint rijden die hij wilde. Reuvers kwam als 21ste over de streep.

Volledig scherm Een fraaie foto met de drie grote Belgische ploegen op het podium. © Pix4profs/Iman Fase