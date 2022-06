Restauratie kerk Stampersgat van start: ‘Belangrijk om religieus erfgoed te behouden’

STAMPERSGAT - Als de restauratie van de leegstaande kerk in Stampersgat is afgerond, kan het gebouw er van buiten weer honderd jaar tegenaan. Vrijdagmiddag is het startschot gegeven voor de werkzaamheden aan de gevel en het dak.

,,We vinden het als provincie heel belangrijk dat we deze monumenten - waar veel geschiedenis aan vastzit -behouden voor toekomstige generaties", zegt de Brabantse gedeputeerde Stijn Smeulders. De provincie heeft vier ton bijgedragen aan de herbestemming van het pand.

In de hele provincie is het een opgave om een geschikte functie te vinden voor religieus erfgoed dat niet langer gebruikt wordt voor het originele doel, vertelt Smeulders. ,,Als provincie moedigen wij creatieve plannen aan. Of het nu een gemeenschapsfunctie of een woonfunctie is; het gaat erom dat van dit soort gebouwen ook in de toekomst op een goeie manier gebruik kan worden gemaakt.”

Juiste invulling

Er komen mogelijk woningen in de kerk, denkt eigenaar Adrie Kuijstermans. Hij kocht de oude kerk in 2016, die toen al vier jaar aan de eredienst was onttrokken. Er waren plannen om hier zorgappartementen te realiseren, maar nadat die in het water vielen besloot Kuijstermans zelf aan de slag te gaan. Inmiddels ligt er een goedgekeurd principeverzoek voor woningbouw in de kerk.

Quote Het gebouw gaat straks weer honderd jaar mee en we moeten het dus een mooie invulling geven. Adrie Kuijstermans, Eigenaar kerk Stampersgat

Er is een plan voor 22 levensloopbestendige woningen, maar de komst daarvan is volgens de eigenaar nog niet zeker. ,,Het is belangrijk dat we hier een goede keuze maken", zegt Kuijstermans. ,,Aan een halve keuze hebben we niets. Voor mij zijn deze gebouwen heel belangrijk. Dit pand gaat straks weer honderd jaar mee en daarom moeten we hieraan een mooie, juiste invulling geven.”

Leefbaarheid kleine kernen

De gemeente ziet dat graag gebeuren, vertelt wethouder Hans Wierikx. ,,Wij vinden leefbaarheid in de kleine kernen erg belangrijk en daarvoor heb je aanwas en reuring nodig. Ik denk dat we hier uiteindelijk een hele mooi invulling gaan krijgen.”