Renner Luc Suijkerbuijk centraal op 21 Etapas de Nisipa in openluchttheater

De organisatie is in handen van het Wielercomité Nispen, het openluchttheater, de lokale horeca en enkele verenigingen. Tapas zijn kleine Spaanse voorgerechtjes. Op 20 augustus worden 21 symbolische tapas geserveerd. De Vuelta telt dit jaar 21 etappes en trekt op 21 augustus door West-Brabant. Centraal op deze avond staat de Nispense wielrenner Luc Suijkerbuijk (1964). Aan de hand van interviews en andere presentaties worden zijn hoogte- en dieptepunten aan elkaar gekoppeld.

In het jaar 1989 werd de 44e editie van de Vuelta gereden en won de Nederlander Mathieu Hermans drie etappes. Maar Luc Suijkerbuijk uit Nispen zegevierde in de etappe van Béjar naar Ávila (197,5 km). Hij eindigde dat jaar op de tiende plaats in het eindklassement. Het verhaal van Suijkerbuijk staat centraal. De sportheld uit Nispen woont al jaren in Castellon in Spanje. Op 20 augustus schuiven naast Suijkerbuijk ook Jacques van der Poel, Jürgen de Jong en Gerwin de Regt aan in het wielercafé van 21 Etapas.