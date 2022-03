Regio ving al 179 Oekraïense oorlogsvluchtelingen op en er is nog ruimte voor meer

De meeste vluchtelingen in deze regio zitten voorlopig in Etten-Leur. Van de ongeveer 100 plekken die Etten-Leur met het Turfschip en Vincents Bed & Bistro zijn er op dit moment 83 bezet, zegt een gemeentewoordvoerster: ,,Vincents is nu vol, het Turfschip kan nog een aantal mensen plaatsen.’’



De 48 vluchtelingen die op dit moment in de gemeente Moerdijk verblijven, worden vooral opgevangen bij mensen thuis én bij een fruitteler in Fijnaart. Een woordvoerster van de gemeente laat weten dat Oekraïense kinderen vanaf maandag al terecht kunnen op basisscholen De Toren in Zevenbergen, De Springplank in Fijnaart en de Sint Jozefschool in Noordhoek.