Regen en wind spelbrekers op feestweekend Wouwse Plantage

Update + video Fietser ernstig gewond na val op rotonde in Sprundel, politie onderzoekt of slachtof­fer is aangereden

SPRUNDEL - Een fietser is donderdagmiddag zwaargewond geraakt in Sprundel. Het ging rond 16.30 uur mis op een rotonde aan de Vosdonkseweg, ter hoogte van de Noorderstraat. Onduidelijk is of de fietser - die reed op een racefiets - zelf is gevallen of is aangereden.