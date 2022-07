Raymon Hermans zingt op Mooi Was Die Tijd: ‘Mijn positieve teksten zijn bestemd voor een feestje’

Spookrij­der die met 130 kilometer over A58 bij Roosendaal reed is oudere man die ‘foutje’ had gemaakt

ROOSENDAAL - Een spookrijder is zondagavond bij Roosendaal tegen het verkeer ingereden over de A58 richting Breda en daarna via de A16 richting Hazeldonk. De automobilist reed 130 kilometer per uur en veroorzaakte een aantal bijna-ongelukken. Volgens de politie gaat het om een oudere man die aangaf een foutje te hebben gemaakt.

18 juli