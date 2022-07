Radeloos zonder stroom in Stampersgatse plaknacht

De voordelen van een airco of ventilator merk je pas als ze het ineens niet meer doen. Zo zit je nog lekker met een koud biertje op de bank televisie te kijken, even later loop je op de tast te zoeken naar je telefoon in de hoop dat die wat licht in de duisternis brengt. In die paar uren zonder stroom weet ik weer in wat voor luxe we leven.