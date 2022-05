Publiek reageert op plannen nieuw college: ‘100.000 Roosendalers? Waar wil je die vandaan halen?’

In een vol Parrotia presenteerden de lijsttrekkers van de nieuwe coalitiepartijen VLP, VVD, GroenLinks en CDA hun ambitieakkoord donderdagavond aan de Roosendaalse samenleving. Die kon vervolgens in discussie met de politici over de doelstellingen die de komende jaren de basis voor het gemeentebeleid vormen.

Een van de opvallendste doelstellingen, is om van Roosendaal in 2040 een gemeente met meer dan 100.000 inwoners te maken. En dat leidt tot vragen uit de zaal, zoals: waar komen die ruim 20.000 nieuwe Roosendalers vandaan?

Fuseren met Rucphen?

Ex-ondernemer Ewald Sieben wijst erop dat de bevolkingsgroei in Nederland al jaren stagneert. ,,Dan moet je dus mensen van buitenaf halen. Hoe wilt u dat doen, behalve door meer studenten te trekken? En wat vinden omliggende gemeenten van dit plan?’’

Quote Zitten mensen hier wel te wachten op hoogbouw? Jaap Pleij

Dat wil ook Zuidwest-presentator Paul Joachems weten, die samen met Kitty Joachems de avond in talkshowvorm leidt. Hij vraagt zich zelfs hardop af of Roosendaal soms van plan is te fuseren met buurgemeenten als Rucphen en Halderberge, om dit doel te kunnen bereiken.

Wonen boven het station

Nee, is het stellige antwoord van Klaar Koenraad (GroenLinks). Die mensen komen gewoon in de huidige stad en dorpen te wonen. Daar moet ruimte voor hen worden gemaakt, door bijvoorbeeld het spooremplacement en de snelweg A58 uit de stad te verwijderen. ,,In steeds meer steden is het normaal om boven het station te wonen. Dan maakt het ook niet uit of je hier werkt of in Amsterdam.’’

Quote We kunnen niet zonder hoogbouw, als we ook nog natuur willen behouden Klaar Koenraad, GroenLinks

Publicist Jaap Pleij wordt daar niet direct enthousiast van. ,,Zitten mensen hier wel te wachten op hoogbouw?”, vraagt hij zich af. ,,En bouw je op deze manier niet voor leegstand?’’

Daar is Arwen van Gestel (VLP) niet bang voor. ,,Elke gemeente worstelt met een woningtekort, maar veel gemeentes zitten aan hun maximale capaciteit. Wij hebben nog wel ruimte.’’ Koenraad: ,,Maar daarbij kunnen we niet zonder hoogbouw, als we ook nog natuur willen behouden.’’