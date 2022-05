Programma Dinsdagmiddagserie De Kring met Barrie Stevens en Jette van der Meij

Wie een voorproefje van het dinsdagmiddagprogramma in het theaterseizoen 2022-2023 wil zien, kan op dinsdag 24 mei in De Kring terecht. Aanvang 14.00 uur en toegang is gratis.

Motivatie

,,Directeur Jan-Hein Sloesen geeft ons allemaal een pakketje met veertig voorstellingen’’, zegt vrijwilliger Anne-Marie Berkers. ,,We mogen er per persoon vijf uitkiezen en die sturen we dan met motivatie naar Jan-Hein terug. Vervolgens wordt alles op een bord gezet.’’ Volgens Henk Raats wordt daarbij goed naar de variatie in het programma gekeken en naar de wensen van het vaak wat oudere publiek.

Volledig scherm Barrie Stevens, danser, choreograaf en zanger. Stevens viert zijn 55-jarig podiumjubileum met zijn solovoorstelling 'I'm an artist' in de Kring in Roosendaal. © ANP

Nieuw dit seizoen is het aanvangstijdstip van de voorstellingen, namelijk 14.30 uur. Dat is een half uur eerder dan voorheen. Berkers: ,,Veel artiesten blijken meer tijd nodig te hebben voor het opbouwen van het decor en zo.’’ De voorstellingen zijn in de intiemere, kleine zaal van De Kring. De prijs van een entreebewijs is ook wat omhoog gegaan en staat nu op 22,50 euro.

Vader en zoon

De eerste voorstelling is op 18 oktober. Joop en Mads Wittermans spelen die dag Vader en zoon, 20 jaar later. Ruim twintig jaar geleden speelden ze dezelfde voorstelling. Toen weigerde de zoon zich aan de maatschappij aan te passen en zat zijn vader in een midlifecrisis. Nu lijken de rollen omgedraaid. Op 15 november kijkt Barrie Stevens in I’m an artist terug op zijn lange carrière als danser, choreograaf en zanger.

Volledig scherm Jette van der Meij. © Geert de Lange

Nostalgische liedjes

Opera voor dummies heet het programma dat sopraan Céline Janssen op 31 januari brengt. Op cabareteske wijze laat ze zien hoe leuk opera kan zijn. The Bluebettes zijn al eerder in De Kring geweest en komen op 14 maart weerom. De ‘goedlachse en swingende vrouwenband’ speelt in het programma Toen was geluk... nostalgische liedjes.

GTST

Jette van der Meij is bekend van Goede Tijden Slechte Tijden. In haar soloprogramma HannaH gaat het om een familiegeheim dat ze moet prijsgeven aan haar kinderen. Te zien op 11 april. Musicalster Ryan van den Akker speelt op 16 mei haar indrukwekkende solovoorstelling Hiroshima in een kinderziel. Wie wil, kan een abonnement op alle voorstellingen nemen. Kost 99 euro.