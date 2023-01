Proefje met vuurwerkvrije zones in Roosendaal, centrale vuurwerkshow wordt eerst onderzocht

De vorige jaarwisseling is net voorbij, maar Roosendaal denkt alvast na over de volgende. GroenLinks en Vitaal Liberaal willen wie last heeft van vuurwerk beschermen. Want, zegt Jac Wezenbeek (VL): ,,Dit moet een feest voor en van iedereen zijn. Als mens en dier daarbij trauma’s oploopt, gaat er iets verkeerd.”



Nadat burgemeester Han van Midden had aangegeven dat vuurwerkvrije zones niet te handhaven zijn, zetten de partijen in op vrijwillige zones, waar ‘een ruime meerderheid’ van een straat aangeeft geen vuurwerk te willen. De gemeente zou die buurten van borden en banners moeten voorzien, maar ook daar wil Van Midden niet aan.