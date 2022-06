Proefboring op 2,5 kilometer diepte om in West-Brabant aardwarmte te vinden

met video Fikse brand in leegstaan­de woning Roosendaal, brandweer adviseert ramen en deuren te sluiten

ROOSENDAAL - In een leegstaande woning aan de Flintdijk in Roosendaal woedde zaterdagavond een fikse brand. Hierbij ontstond veel rook. De volledige benedenverdieping van de woning stond in lichterlaaie.

25 juni