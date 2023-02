Prins Markus I van Tullepetaonestad staat weer in de startblokken

ROOSENDAAL - Het Priense Swaree is in Tullepetaonestad Roosendaal al jaren het echte startsein voor het carnavalsseizoen. Deze zaterdag ook. Voor het eerst gaan Prins Markus I, Sjampetter Rinus en Nar Doremi weer in vol ornaat op pad. En dan weet je dat carnaval niet lang meer op zich laat wachten.

Dat weet Joep van Rijswijk als geen ander. Hij is nu acht jaar secretaris van de Stichting Carnaval Roosendaal en zegt: ,,Eigenlijk begint het seizoen op 11-11. Maar als de oliebollen op zijn begint het pas echt te kriebelen.”

De laatste lockdown

Onwillekeurig gaan de gedachten uit naar een jaar geleden, toen de laatste lockdown een week voor carnaval werd opgeheven. ,,Toen gingen we ineens van nul naar honderd. Voor je echt op gang was, was het weer voorbij. Nu hebben we de hele aanloop weer gehad. En kan alles gewoon weer doorgaan. Vorig jaar moesten we het zonder optocht en zonder Otobusrellie doen.”

Volledig scherm In carnavalsloods Cabod op Borchwerf wordt gewerkt aan de wagen van de Kurketrekkers. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Corona heeft wel nieuwe ideeën opgeleverd. Zo zijn er vorig jaar vier podia in het centrum geplaatst. Speelplekken voor zeulbandjes. Van Rijswijk: ,,De mensen vonden dat erg leuk en we kregen de vraag of die podia er dit jaar weer konden staan.” En dat kan. De speelplaatsen staan op de Markt, de Bloemenmarkt, het Tongerloplein en in de Molenstraat.

Op 8 februari is de Ludieke Boerenraadsvergadering weer. Jarenlang in het oude raadhuis, toen verhuisd naar restaurant Oost en nu voor het eerst in zaal Donkenhof in Wouw. Deze vergadering wordt georganiseerd door de griffie van de Roosendaalse gemeenteraad en is niet voor publiek toegankelijk. Dat is het Zeulbandspektaokel op zaterdag 11 februari wel. ,,Een stuk of dertig zeulbandjes gaan weer van café naar café", zegt de SCR-secretaris.

Volledig scherm Zeulbands en heel veel publiek op het Tongerloplein in Roosendaal in 2011. © Robert van den Berge

En de allerjongste kindjes? Die zijn op 12 februari aan de beurt op het feestje In den Paplepel dat in de zaal van hotel The Rosendale wordt gehouden. Een middagje kleuren, vingerverven en schminken met allerlei spelletjes en lekkernijen voor de kindjes van 0 tot en met 4 jaar. Dat is ook de doelgroep van het feestje dat donderdag 16 februari in The Rosendale wordt gegeven. Het begint om 09.30 uur en heet dan ook het Oppasbal.

Aankomst op station

Zaterdag 18 februari begint het zottenfeest echt. Om 11.50 uur komt d'n Oog’eid prins Markus I aan op het NS-station waarna hij naar de Markt gaat. Op het bordes van het oude raadhuis krijgt hij de sleutel van burgemeester Han van Midden. Daarna start de optocht. ,,Er zijn dit jaar iets minder inschrijvingen. Veel clubs hebben twee jaar niks gedaan en zijn uit elkaar gevallen", weet de SCR-sik.

Volledig scherm Drukte op de Leutmart in 2008 op de Markt van Roosendaal. © ROBERT VAN DEN BERGE

Na de kerkdienst op zondag 19 februari start de Otobusrellie. Op de website staat: ‘Met het hele gezin in de bus, dansend door Tullepetaonestad, van café naar café.’ Er rijden 22 dubbel bezette bussen door de gemeente. De eerste Rellie was in 1962 en sinds 1967 rijden er bussen. Maandag de Leutmart op de Markt en omgeving, waar veel verenigingen zich weer presenteren en het Konsert vor de Moriaon en dinsdag de kindermiddag en -optocht.

Protocol en Boerenraad

Dit alles is slechts een greep uit alle carnavalsactiviteiten in de Tullepeteaonenstad. Veel evenementen mogen zich verheugen op de komst van het Protocol en de Boerenraad. Wie het complete programma wil zien of wie details zoekt kan terecht op de website van de stichting tullepetaonsnieuws.nl.