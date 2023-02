Prallen en brakken genieten op de Leutmart van tekenen, spelen en een ritje met de Tullepetrein

Na Et­ten-Leur en Roosendaal doneert ook Halderber­ge 1 euro per inwoner aan Giro 555

OUDENBOSCH - Voor elke inwoner doneert de gemeente Halderberge één euro aan Giro 555 voor de aardbevingen in Turkije en Syrië. Eerder deden al verschillende andere West-Brabantse gemeenten duit in het zakje. ,,We praten over de zwaarste natuurramp in de laatste honderd jaar”, zegt raadslid Mustafa Özen (VVD).