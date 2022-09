Popkoor Muzikaèl trekt door West-Brabant met voorproefje nieuwe show

Het koor is druk bezig met de laatste voorbereidingen voor het showweekend op 5 en 6 november in schouwburg De Kring in Roosendaal. Met deze tour willen de leden hiervoor een voorproefje geven.

Het koor met eigen live band begint om 10.00 bij Carl Veeke Tweewielers in Hoeven en vervolgt om 11.30 uur in Tuincentrum de Bosrand in Rijsbergen. Om 14.30 is het optreden te aanschouwen in winkelcentrum Etten-Leur en de dag wordt afgesloten in de centrale gang van het Amphia ziekenhuis Molengracht in Breda om 16.30 uur.