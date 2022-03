Pop-up huisartspraktijk voor Oekraïense vluchtelingen in Roosendaal

Twee Oekraïense kinderen lopen op deze vroege vrijdagochtend naar buiten. Ze gaan naar hun tijdelijke school. Sinds twee weken bivakkeren ze in voormalig woonzorgcentrum De Brink dat in korte tijd is omgetoverd in opvang van vluchtelingen. Het duo is samen met vader gevlucht. Moeder bleef in eerste instantie achter om te zorgen voor oma. Maar uiteindelijk hebben zij ook de reis naar Nederland gemaakt.