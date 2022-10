Politieactie in Roosendaal tegen drugsoverlast: vijf mannen opgepakt

Uitslaande brand in stal van boerderij­wo­ning snel geblust in Roosendaal

ROOSENDAAL – In Roosendaal is woensdag rond 18.30 uur een brand uitgebroken in een stal van een boerderijwoning aan de Rietgoorsestraat. Daarbij is niemand gewond geraakt. De brandweer was er snel bij, waardoor de schade kon worden beperkt.

5 oktober