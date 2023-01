Politie zoekt twee mannen na nieuwe overval op tankstation in Roosendaal, geld buitgemaakt

Warm welkom in warme kamers: ‘Eenzaam­heid speelt grotere rol dan kou’

ROOSENDAAL/OUDENBOSCH - Nu de temperaturen weer wat verder boven het vriespunt liggen, hoeft de verwarming thuis niet per se vol open. Voor meer dan alleen kamerwarmte komen buurtbewoners toch naar ontmoetingsplekken als De Lindenburg in Roosendaal en ’t Stoofje in Oudenbosch.

28 december