Politie lost schot bij achtervolging: A58 bij Roosendaal afgesloten

‘Luisteren naar de sterren minstens zo belangrijk als ernaar kijken’: Sterren­wacht Tivoli start radioafde­ling

OUDENBOSCH - Een bijzondere primeur voor Sterrenwacht Tivoli in Oudenbosch; sinds kort is het namelijk de enige publiekssterrenwacht van Nederland met een eigen zendmachtiging. De radioafdeling wordt dit weekend officieel in gebruik genomen.

12:16