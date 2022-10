Politie haalt meerdere Duitse huurauto’s van de weg: ‘Drama Oud Gastel niet de aanleiding’

OUDENBOSCH - De politie West-Brabant heeft in de afgelopen weken meerdere Duitse huurauto’s van de weg gehaald. Ze zegt dat het ongeval in Oud Gastel, waarbij op 2 september vier mensen om het leven kwamen, niet de aanleiding is voor de inbeslagname.