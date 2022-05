Pleunie Ernest stept 240 kilometer tijdens de Hoevense Fietsvierdaagse

Waar zit het motortje, is een vraag die ze vaak krijgt. Maar die ontbreekt op deze step voor volwassenen. Heel zwaar vindt ze het niet, want ze legt vaker zulke lange afstanden af. ,,Het is net als met een normale fiets: je raakt eraan gewend.”

Gemiddelde snelheid

Ernest houdt op haar step met gemak haar fietsende man Arend Witvliet bij. Ze doen samen mee met de Hoevense Fietsvierdaagse die met hemelvaart is gestart. De gemiddelde snelheid van de twee ligt op 17,3 kilometer, maar soms gaat ze op haar stepje harder dan 21 kilometer per uur. ,,Ik zet eerst vijftien stappen met mijn linkerbeen en dan zet ik vijftien stappen rechts", vertelt Ernest.

Ze begint met steppen in de coronatijd. Inmiddels draait ze voor 240 kilometer in vier dagen haar hand niet om. De langste afstand die ze tot nog toe heeft gestept op één dag is 127 kilometer en ze traint voor 200 kilometer. ,,Het is vrij verslavend.”

Jaarlijks terugkomen

Ernest en haar man worden onderweg vergezeld door zo'n 1.900 fietsers die deelnemen aan de fietsvierdaagse. Zij mogen voor het eerst in drie jaar weer op pad. Daarvan komt zo'n 60 procent uit de regio West-Brabant. ,,De rest komt overal vandaan: uit België, Rotterdam, zelfs uit Groningen", vertelt Jan Dielemans van de organisatie.

Sommige deelnemers komen jaar na jaar terug, zoals twee zussen die al 44 jaar meedoen. Dielemans: ,,En vanochtend sprak ik toevallig met een man die bij de allereerste fietsvierdaagse was, een halve eeuw geleden. Maar hij is er een paar jaar tussenuit geweest.”

Feestje als vanouds

De organisatie is erg tevreden over de eerste dagen. ,,We zijn overladen met complimenten over de routes, die toch anders zijn dan eerdere jaren. En vooral is iedereen blij dat ze weer mogen en kunnen fietsen. Het is een feestje zoals vanouds.”

De sterke wind van de afgelopen dagen deert de deelnemers nauwelijks, volgens Dielemans. ,,Op bepaalde stukken moet de turbo even aan, maar dat hoort erbij.”