Plek voor iedereen op podium van Roosendaal Danst!: ‘De hoofdrol is voor iemand die niét kan dansen’

Nieuwe Geerhoek in Wouw is bijna klaar: ‘Fijn als de airco nog aangeslo­ten wordt’

WOUW - Alleen de trap naar de eerste verdieping is nog niet bekleed. Voor het overige is de nieuwe Geerhoek in Wouw zo goed als klaar. Zaterdag 23 september om 14.30 uur is de officiële opening.