Plan voor megasupermarkt langs A58, gemeente en omwonenden met rug tegen de muur

Concordia bestaat 102 jaar, maar nu valt het doek voor het koor: ‘De derde helft is altijd belangrijk’

ROOSENDAAL - Noten kunnen lezen of zelfs kunnen zingen was geen voorwaarde om lid te worden van het Roosendaalse Mannenkoor Concordia. Dat leerde je wel van je buurman. ,,En eenmaal lid, was altijd lid’’, zegt voorzitter Cees Dekkers.

24 mei