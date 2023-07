Padel maakt Bergse en Zeeuwse tennissers dakloos: jonge talenten verkassen naar Roosendaal

Mannen vernielen bus na conflict met chauffeur in Roosendaal

ROOSENDAAL - Twee mannen hebben donderdagavond een bus vernield op het Roselaarplein in Roosendaal. Rond 17.30 uur ontstond ruzie tussen de chauffeur en een passagier nadat zij met drinken in de bus was gestapt. Dat mocht niet, waarop de vrouw (26) uit Roosendaal telefonisch haar familie optrommelde.