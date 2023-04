Overvallers BP-tankstation Rucphen: ‘Als we gaan, dan gaan we met z’n allen’

Jacht op jonge, levensge­vaar­lij­ke wegpiraten is succes: tientallen Duitse huurboli­des van weg gehaald in West-Bra­bant

De jacht in West-Brabant op levensgevaarlijke, jonge wegpiraten in buitenlandse huurauto’s is een succes. Het afgelopen half jaar heeft de politie 43 supersnelle, peperdure huurbolides van de weg gehaald, waarvan 31 in Roosendaal en omgeving.