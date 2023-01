Overvaller tankstation is bijna altijd een man, erg jong, hij komt uit de buurt en de pakkans is levensgroot

Lichtpuntjes Als ambassa­deur inclusivi­teit zet Jiar Anber sport in om te verbinden: ‘Ik voel mij trots en dankbaar’

,,Mijn lichtpuntje dit afgelopen jaar was mijn benoeming tot ambassadeur inclusiviteit van de gemeente Roosendaal. Ik voel mij trots en dankbaar. Het is voor mij een erkenning van mijn maatschappelijke inzet voor sportactiviteiten in deze gemeente. Het bewijs dat sporten helpt om je persoonlijk te ontwikkelen en je veilig te voelen.

28 december