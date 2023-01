Overvaller laadde zijn pistool vlak voor caissière van tankstation Roosendaal, daders nog spoorloos

ROOSENDAAL - Eén van de overvallers die op 2 januari toesloeg bij een tankstation in Roosendaal laadde zijn wapen door toen hij vlak voor de neus van de caissière stond. Dat toont de politie maandag met camerabeelden in het programma Bureau Brabant .

Het bewijst volgens een woordvoerder dat de daders er ‘niet voor terugdeinzen met een geladen pistool binnen te lopen’. De twee mannen, waar de politie nog naar op zoek is, kwamen rennend de pompshop aan de Burgemeester Schneiderlaan binnen. Eén van de overvallers bleef bij de schuifdeur op de uitkijk staan, terwijl zijn partner geld eiste van de kassamedewerkster. Zij deed daarop onder bedreiging van het geladen pistool geld in een plastic tas. Tussen de vrouw en de overvaller zat een glazen wand, maar toch blijft de bedreiging met een echt wapen een ‘traumatische ervaring’ voor de medewerkster, beschrijft politiewoordvoerder Dik Advocaat in het programma.

Toen de buit binnen was, gingen de twee mannen er rennend vandoor. Omdat het tweetal bereid is om met een geladen wapen een overval te plegen, wil de politie de daders snel pakken. Ruim drie weken later zijn er echter nog geen aanhoudingen verricht, maar ondertussen werd hetzelfde tankstation wel voor de tweede keer overvallen. Op 25 januari ging het ging om drie daders. Eén van de overvallers ging met een mes naar binnen, maar stond al snel zonder buit weer buiten.

Tankende automobilist bedreigd

De twee handlangers van de messentrekker hadden in de tussentijd ook nog een tankende automobilist bedreigd, zo meldde de politie in het programma. Van deze daders weet de politie nog niet of het mannen of vrouwen zijn. Ook is niet duidelijk of de twee zaken iets met elkaar te maken hebben.

Volledig scherm Ruim drie weken later werd het tankstation aan de Burgemeester Schneiderlaan in Roosendaal weer getroffen door een overval. Maar dit keer vluchtten drie daders zonder buit. © Politie